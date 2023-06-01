Из Украины вылетел четвертый гражданский самолет с начала вторжения

1 июня четвертый гражданский самолет был эвакуирован из аэропорта Львов с момента начала российского вторжения в Украину.﻿ Широкофюзеляжный авиалайнер Airbus A330-300 с мальтийской регистрацией 9H-SME вылетел рано утром из Львова и приземлился в 07:16 в Варшаве, сообщает Avianews.

Передвижение воздушного судна зарегистрировал онлайн-радар Flightradar24, когда авиалайнер пересек границу Украины, и пилоты включили передатчик самолета.

После нескольких часов пребывания в столичном аэропорту Польши A330-300 вылетел во французский город Шатору. Здесь самолеты проходят техническое обслуживание или консервацию на случай длительного хранения.

A330-300 прибыл во Львов 23 февраля 2022 года. Самолет арендовала украинская авиакомпания “Роза Ветров” (Windrose) для перевозки грузов.

Airbus A330-300 9H-SME покидает Украину. Скриншот: Flightradar24

Успешные эвакуации самолетов из аэропортов Украины

На данный момент известно только о четырех случаях эвакуации гражданских самолетов из аэропортов Украины после российского вторжения.

Поскольку воздушное пространство закрыто для коммерческой авиации с 24 февраля 2022 года, перелеты гражданских авиалайнеров возможны по особой процедуре после получения разрешения.

Первая эвакуация воздушного судна из Львова произошла 2 апреля 2022 года, когда пилоты перегнали региональный самолет ATR 72 “Розы Ветров” в Варшаву. 13 сентября 2022 года лоукостер Wizz Air смог эвакуировать из Львова в Катовице авиалайнер Airbus A320 с регистрацией HA-LWS.

4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла перегнать из аэропорта Борисполь в Румынию самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP. Это было единственное воздушное судно авиаперевозчика, которое находилось в Украине на момент российского вторжения.

До этого момента было известно только об одной успешной эвакуации самолетов из Борисполя. 20 декабря 2022 года Турция эвакуировала два военно-транспортных самолета Airbus A400. Они прибыли в Борисполь в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года и оставались заблокированными из-за закрытия воздушного пространства Украины.