Обстрел Киева: в прокуратуре рассказали, был ли пьяным охранник укрытия

Правоохранители проверили охранника, на которого жаловались жители Киева, которые не могли попасть в укрытие. В ходе экспертизы было обнаружено, что охранник не был пьяным, сообщает Суспільне.

Об этом в комментарии Общественному рассказал руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов.

По его словам, медицинское освидетельствование охранника показало, что он был трезв.

Напомним, в результате воздушной атаки 1 июня в Киеве погибли и ранены, в том числе дети. Противовоздушная оборона ночью сбила над Киевом 10 ракет.

Во время воздушной тревоги ночью 1 июня укрытие в поликлинике в Деснянском районе Киева было закрыто, утверждает киевлянин, чья жена погибла в результате обстрела. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.