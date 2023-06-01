На Западе назвали годовые потери России в боях за Бахмут

Запад оценивает, что Россия потеряла более 60 тысяч военных в результате попыток захватить город Бахмут на востоке Украины.

Об этом Sky News заявил западный чиновник на условиях анонимности.

"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России не менее 60 тысяч жертв в секторе Бахмут-Попасная в течение годовой битвы" , – сказал чиновник.

Он уточнил, что 60 тысяч – это "консервативная оценка" российских потерь на этом участке фронта, в которую входят как раненые, так и погибшие. Из них, добавил чиновник, по крайней мере треть – именно погибшие.

Город собеседник журналистов оценил как "стратегически неважный", добавив, что, по оценке Запада, "украинские подразделения отошли из основной застроенной части города".

"Мы видим, что силы ЧВК "Вагнера" находятся в процессе отхода (из Бахмута – ред.), по крайней мере по состоянию на сейчас. Замена этих силовых элементов требует значительных усилий от и без того перегруженных регулярных сил России" , – отметил он.

Общее количество потерь РФ в войне с Украиной, по словам западного чиновника, превышает 200 тысяч.

В ночь на 21 мая Министерство обороны России сообщило о якобы захвате Бахмута после многомесячной наступательной кампании. Украинская сторона же заявляет, что армия продолжает контролировать часть Бахмута.