Нидерланды хотят купить десятки танков Leopard 1 для Украины

Правительство Нидерландов планирует закупить десятки танков Leopard 1 для поставки в Украину.﻿ Поставщиком танков может стать швейцарская компания, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят источники телерадиокомпании NOS.

Для покупки танков все еще требуется разрешение швейцарского правительства, а оно хочет держаться подальше от войны с Россией, насколько это возможно.

Поставки оружия ставят нейтралитет под угрозу, говорили ранее швейцарцы. Поэтому соглашение о покупке танков еще не заключено.

В конце апреля было объявлено, что Нидерланды вместе с Данией покупают для Украины четырнадцать основных боевых танков Leopard 2-A4. Они закупаются у немецкой промышленности и будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки после доработки, вероятно, в следующем году.

Эти четырнадцать танков вместе стоят около 165 миллионов евро, причем Нидерланды и Дания оплачивают половину этой суммы. Пока неизвестно, сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1.

Ранее сообщалось, что швейцарский оборонный концерн Ruag официально подал правительству страны заявку на экспорт 96 танков Leopard 1. Семь лет назад танки были приобретены в Италии. Швейцария хотела перепродать или разобрать их на запчасти.