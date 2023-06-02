Шольц: Гарантии безопасности для Киева должны отличаться от членства в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг заявил, что любые будущие гарантии безопасности для Украины, которые предоставит Запад, должны отличаться от статуса европейских членов Североатлантического Альянса.﻿ Об этом Шольц заявил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает Украинская правда.

"Учитывая текущую ситуацию, о приобретении членства (Украины в НАТО – ред.) речь не идет... Мы все должны сосредоточиться на том, как мы, как граждане, можем поддержать Украину" , – сказал Шольц.

Отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, Шольц добавил:

"Они должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить Украине необходимую безопасность от угрозы нападения, чтобы они одновременно стабилизировали Украину... и, конечно, это всегда является частью гарантии безопасности, что ее воспринимают серьезно".

Президент Франции Эмманюэль Макрон, общаясь с журналистами, поддержал "более сильные, конкретные, очень четкие гарантии безопасности" для Украины, добавив, что проведет переговоры по этому вопросу с Шольцем в Потсдаме 7 июня.

"Мы должны дать Украине долгосрочную перспективу. Крайне важно, чтобы саммит в Вильнюсе дал эти немедленные гарантии" , – цитирует Макрона Reuters.

На саммите в Молдове президент Украины Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины и соседних стран "очень важными". Он не только ссылался на нападение РФ на Украину, но и предупредил о "возможных нападениях на другие части Европы".