Подорожание электроэнергии: что теперь будет с субсидиями в Украине

Повышение тарифа на электроэнергию для населения приведет к увеличению количества обращений за субсидиями. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

По словам Марчак, сегодня 2,2 миллиона домохозяйств получают субсидии и 1,3 миллиона получают льготы.

"Мы ожидаем, что в случае роста тарифов будут новые обращения, и новые граждане, которые почувствуют, что их доходов не хватает, чтобы покрывать жилищно-коммунальные услуги, будут обращаться. Мы работаем над упрощением механизма выдачи субсидий как офлайн так и онлайн" , — сказала она.

Как отметила Марчак, средства на помощь населению есть. В частности, в бюджет было заложено 37 миллиардов гривен на субсидии и льготы. Государственная помощь будет покрывать увеличенную стоимость тарифов.

"Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще не надо будет ничего делать, потому что субсидии для них повысятся автоматически" , — сказала она.

Напомним, с 1 июня тариф на электроэнергию для населения вырос до 2,64 грн/кВт-час. Суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен. Ранее тариф для населения был 1,44 грн/кВт-ч при условии месячного потребления 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч при условии потребления объемов, превышающих этот показатель.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что решение повысить тариф связано с обстрелами энергосистемы Украины прошлой зимой и является критически необходимым.