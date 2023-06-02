Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов и 28 артсистем

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 540 оккупантов, 15 танков, 12 ББМ и 27 артиллерийских систем врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 208 910 (+540) человек ликвидировано,

танков − 3 819 (+15) ед,

боевых бронированных машин − 7 490 (+12) ед,

артиллерийских систем − 3 501 (+27) ед,

РСЗО 575 − (+0) ед,

средств ПВО − 335 (+2) ед,

самолетов − 313 (+0) ед,

вертолетов − 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 137 (+6) ед,

крылатых ракет − 1 117 (+10),

кораблей/катеров −18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 267 (+28) ед,

специальной техники − 465 (+7) ед.

Данные уточняются