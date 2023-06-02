Разведка Британии: Рейды РДК на территорию РФ поставили Кремль перед дилеммой

Участившиеся рейды партизан на территорию РФ ставят Кремль перед дилеммой: защищать свою территорию или оставлять войска в захваченных районах Украины﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, утром 1 июня партизанские отряды второй раз за 10 дней атаковали Белгородскую область РФ. Беспилотники также нанесли удары по Белгороду (35 км вглубь России), а власти эвакуировали мирных жителей из пограничного Шебекиного после обстрела.

По предположению британской разведки, российские военные и внутренние силы, вероятно, добились более быстрого успеха в сдерживании этого рейда, чем в предыдущий раз. Однако, согласно сообщению Минобороны РФ, пришлось прибегнуть к развертыванию на своей территории всего комплекса огневых средств, в том числе ударных вертолетов и тяжелой термобарической ракетной установки ТОС-1А.

"Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой: усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине" , — отмечают в министерстве.

Утром российские СМИ и администрация Белгородской области заявили, что Шебекино находится под обстрелом, из города начали эвакуировать людей.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили о начале "второй фазы" и призвали местных жителей оставаться в укрытиях.