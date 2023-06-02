В ОП назвали состав "коалиции истребителей", речь уже не только о F-16

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь стран, впоследствии их количество может возрасти.﻿ Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает Украинская правда.

Игорь Жовква отметил, что по итогам поездки президента Украины на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось очертить контуры "коалиции истребителей" и сделать реальные шаги к ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16".

"Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу" , – сообщил Игорь Жовква.

По его словам, достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (формата "Рамштайн").