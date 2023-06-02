Суд закрыл на домашний арест блогеров, которые "засветили" работу ПВО

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста блогерам, которые распространяли видео о работе ПВО в социальных сетях.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, сообщает Украинская правда.

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал блогерам, которые распространяли в интернете информацию о работе систем ПВО и последствиях поражения воздушных целей, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Согласно решению суда, подозреваемым запрещено покидать место жительства до 31 июля 2023 года.