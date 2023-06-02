Украина и РФ не закрыли дверь для переговоров, - спецпредставитель Китая
У Украины и России много трудностей, чтобы сесть за стол переговоров. Хотя ни одна из сторон "не закрыла дверь" для переговоров. Об этом заявил спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Кризис в Украине сейчас может столкнуться со многими трудностями для сторон, чтобы сесть за стол и договориться, но мы также видим, что с другой стороны стороны не совсем лишены консенсуса", - сказал Ли Хуэй.
Дипломат заявил, что после поездки в Москву увидел, что "Россия никогда не выступала против мирных переговоров".
"Украинская сторона также сказала, что она дорожит и стремится к миру, и я чувствую, что обе стороны не закрыли двери для мирных переговоров", - добавил Хуэй.
По мнению дипломата, "риск эскалации" до сих пор остается высоким. Он напомнил, что во время визита в Киев каждый день слышал сигналы воздушной тревоги, а за период его пребывания Россия дважды атаковала столицу Украины.
"Конфликт зашел в тупик, а поле боя полно неопределенности. Эта ситуация вызывает беспокойство. Если война будет продолжаться, будет только больше катастроф и страданий, пока есть проблеск надежды на мир, мы должны активно работать над этим, вместо того, чтобы разрешать конфликту продолжаться и распространяться", - добавил он.
Дипломат также опроверг заявления СМИ о том, что Китай якобы склонял Европу, чтобы призвать Украину к прекращению огня с уступками территорий.
Отношение Китая к войне в Украине
Следует отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения занял якобы нейтральную позицию по войне. Он не осудил, но и не поддержал Россию, однако усилил с ней торговлю.
При этом Китай обнародовал так называемый "мирный план" по войне в Украине, однако его раскритиковали в Украине, Европе и США.
Также Китай отправил в Украину своего специального представителя. Он также посетил ЕС и Россию. Дипломат Ли Хуэй после своего турне заявил, что Китай и Европа пришли к консенсусу по поводу "украинского кризиса".