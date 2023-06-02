Европарламент призвал правительства к запрету TikTok для госслужащих

Европейский парламент призвал правительства стран союза запретить использование TikTok для государственных служащих, сообщает Европейская правда.

В четверг депутаты Европарламента приняли доклад, направленный на прекращение вмешательства иностранных правительств в политику континента с помощью дезинформации, кибератак и подрыва критически важной инфраструктуры.

В своих рекомендациях законодатели призвали все национальные правительства присоединиться к ограничениям, которые Европейский Союз, ряд столиц и западных стран за пределами Европы уже наложили на использование китайского приложения TikTok в социальных сетях. Приложение для обмена видео, которое любят подростки по всему миру, сталкивается с обвинениями западных спецслужб в содействии шпионажу, неспособности защитить персональные данные и даже в развращении молодых людей.

Доклад является частью работы Специального комитета Европейского парламента по вопросам иностранного вмешательства во все демократические процессы в Европейском Союзе, включая дезинформацию (INGE), который был создан в 2020 году с целью прекращения влияния таких государств, как Россия и Китай, на европейскую политику.

Институты ЕС столкнулись с усиленным вниманием к тому, как иностранные страны лоббируют и влияют на принятие решений, после уголовного расследования в Бельгии о получении законодателями взяток от Катара и Марокко.

"Я часто слышу, что демократия во всем мире отступает. Я бы сказал, что это неправильное утверждение. Демократия не просто отступает. Демократия находится под угрозой" , – заявила в Сандра Калниете, латвийский депутат, которая подготовила проект рекомендаций Европарламента.

Калниете заявила, что Европа все еще нуждается в "конкретном режиме санкций в отношении иностранных информационных манипуляций и вмешательства" и должна "не бояться разоблачать тех, кто пытается намеренно и скоординировано манипулировать нашей демократией".

TikTok был не единственной компанией, которую проверили; законодатели также призвали Совет ЕС и Европейскую комиссию исключить использование китайских и российских технологических компаний Huawei, ZTE и "Касперский", а также российскую компанию NtechLab, которая занимается распознаванием лиц.