В Ровенской области задержали белорусского агента, который шпионил за границей

Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мер на севере Украины задержала агента белорусского КГБ, который шпионил по позициям ВСУ, пишет Юрий Вишневский, Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как выяснили следователи, информатором оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на постоянное проживание в нашем государстве и длительное время проживает в Ровенской области.

В начале полномасштабного вторжения РФ он был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

"Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршруты перемещения военной техники" , – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в Беларусь.

"Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск Советского Союза. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане" , — рассказали в СБУ.

Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.