Глава ЦРУ тайно посетил Китай — Financial Times

Директор ЦРУ Билл Бернс в мае 2023 года тайно посетил Китай. Целью поездки было налаживание отношений между странами, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, его поездка свидетельствует о том, что Белый дом озабочен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном.

Как рассказал источник, Бернс провел в Китае переговоры с официальными лицами и представителями китайской разведки.

Кроме этого, президент США Джо Байден просил директора ЦРУ выполнять деликатные миссии как внутри страны, так и за рубежом. Так, в ноябре 2021 года Бернс ездил в Москву для того, чтобы "предупредить российских чиновников не вторгаться в Украину".

Также сообщается, что Берсн должен был убедить Нэнси Пелоси не совершать поездку на Тайвань.

Как заявил бывший высокопоставленный чиновник Белого дома в Китае Пол Хенле – одним из преимуществ отправки Бернса было то, что он пользовался уважением демократов и республиканцев, а также был хорошо известен китайским чиновникам.

"Они знают его как надежного собеседника. Они были бы рады возможности незаметно пообщаться с ним за кулисами. Они воспримут тихую, сдержанную встречу с Бернсом, как прекрасную возможность" , - уточнил он.

По мнению FT, в настоящее время США хотят договориться о визите в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. Однако Пекин пока отказывается дать ей "зеленый свет".

Отношения США и Китая

Американо-китайские отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, усилия по улучшению дипломатической деятельности трудно достигают прогресса.

Однако, несмотря на напряженность, торговые представители США и Китая проводят переговоры по экономическим и торговым спорам. Это расценивается как признак предварительных усилий по стабилизации отношений между двумя государствами.