Блинкен: США за справедливый мир в Украине, а не замораживание войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за справедливый и длительный мир для Украины, при котором Киев не будут заставлять уступать территории в пользу России, сообщает Европейская правда.

На фоне растущих призывов к миру при посредничестве таких стран, как Китай и Бразилия, Блинкен также изложил принципы того, что он назвал "справедливым и длительным миром". Среди этих принципов, по его словам, территориальная целостность Украины, репарации со стороны России и ответственность за военные преступления.

Он отверг призывы к прекращению огня или уступки украинскими землями в любой формуле "земля в обмен на мир" – перспективы, которые, по его словам, будут представлять "потемкинский мир".

"Прекращение огня, которое просто заморозит существующие линии на месте – и позволит Путину закрепить контроль над территорией, которую он захватил, отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать – не является справедливым и длительным миром" , – сказал Блинкен.

"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградило бы агрессора и наказало бы жертву" – добавил он.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат переговоры, "если и когда Россия будет готова работать ради настоящего мира".