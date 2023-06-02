Нардеп Столар уже в третий раз выехал из Украины

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, известный столичный застройщик Вадим Столар третий раз покидает Украину, через три дня после возвращения из-за границы, сообщает Украинская правда.

Об этом изданию рассказали источники в пограничной службе.

Сообщается, что депутат пересек границу 1 июня.

По информации издания, в начале года Столар, почти через год после первого выезда, был вынужден вернуться в Украину и даже посетить заседание парламента, потому что под угрозой оказался депутатский мандат. А когда снова пытался выехать, то уже не смог. И был вынужден оставаться в Украине с января по апрель.

В апреле вопросы Столара решились, и он снова смог вернуться к привычной жизни на Лазурном берегу в имении, которое вы видите на фото, и к вояжам в Дубай (где Столар уже резидент).

Скриншот: УП

Вот статистика перемещений нардепа:

03.04.23 - выезд;

01.05.23 - возвращение;

07.05.23 - выезд;

27.05.23 - возвращение;

01.06.2023 - выезд.

Журналисты также узнали, что персонал Столара в Ницце уже переделал номерные знаки на его автомобиле из украинских на европейские.

Скриншот: УП

Сам Столар объясняет ситуацию очень просто. Говорит, что в Монако у него живет семья, и его дети ходят там в школу. Он не видит в этом ничего предосудительного, ведь они с женой "со своих счетов платят за эту школу и отражают это в соответствии с законодательством".

Депутат признает, что периодически выезжает из страны, и делает это "вполне легально и официально". Он пояснил, что 1 июня выехал из Украины "с официальной командировкой в Сенат Франции", где сейчас и находится. Но уже успел заехать в Монако навестить жену и детей и поздравить дочь с 16-летием.