Пригожин: Минобороны РФ заминировало для "вагнеровцев" пути отхода из Бахмута

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что пути отхода из Бахмута для его наемников заминировали представители Минобороны России, сообщает Украинская правда.

"Незадолго до выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. Мы вызвали правоохранительные органы и обнаружили около десятка мест, где были размещены десятки взрывных устройств начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида.

Все это было на управлении. Сейчас ведется расследование. Закладывали эти снаряды представители Министерства обороны (РФ - ред.). На вопрос, для чего они это делали, они тыкали пальцем вверх" , — заявил Пригожин.

"Эти заряды не было необходимости укладывать, чтобы сдержать противника, потому что они находятся в тыловой зоне. Поэтому, можно предполагать, что этими зарядами хотели встретить силы ЧВК "Вагнер" , — добавил он.

Пригожин заявил, что никто из его наемников не пострадал. По его мнению, что это было попыткой "публичной порки".