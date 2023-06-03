Зеленский: Украина готова к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Об этом он сказал во время интервью The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.

"Мы твердо верим, что нам это удастся. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти по разным путям, совершенно разным. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы" , — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украине очень нужно некоторое вооружение, и ждать его месяцами никто не будет. Очевидно, что речь идет именно об истребителях, ведь президент заметил, что российская сторона сохраняет преимущество в воздухе.

Также Украине требуются дополнительные комплексы Patriot.