ISW: Власти РФ не знают, как что делать с рейдами на Белгородчину

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что в России на разных уровнях власти не согласовывают действий и не знают, как реагировать на события в Белгородской области России, сообщает Украинская правда.

В отчете указывается, что "Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Легион Свободы России" (ЛСР) 4 июня совершили очередной ограниченный рейд в Белгородскую область и, как сообщается, продолжают действовать в приграничном российском населенном пункте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Новой Таволжанке идут бои, хотя Министерство обороны (МО) России утверждает, что подразделения Западного военного округа и Пограничной службы РФ нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе вблизи населенного пункта, в результате чего она была вынуждена отступить.

По сообщению так называемых военных российских блогеров и СМИ, диверсионно-разведывательная группа из 20 человек вошла в Новую Таволжанку и оставалась там.

Эксперты также сообщают, что Гладков ответил на требование РДК и ЛНР провести переговоры об обмене захваченными российскими военнопленными. Сначала он согласился на встречу, а потом отказался.

Аналитики института подытоживают: диссонирующая реакция России на ограниченный рейд в Белгородской области и сообщения о нем продолжают наводить на мысль, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные рейды.

"Противоречивые сообщения из официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и очевидное личное решение Гладкова ответить на действия РДК и ЛСР свидетельствуют о том, что Минобороны и Гладков не координируют свои действия в ответ на рейды" , – отмечают в обзоре.

По мнению экспертов, реакция (российских властей – ред.) была сосредоточена в основном на информационных эффектах, и нет никаких признаков того, что российское руководство определило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные регионы России.

Также, отмечается, что остается непонятным, организует ли российская власть эвакуацию в ответ на эти действия, хотя Гладков утверждал, что 4 000 жителей уязвимого района сейчас находятся в пунктах временного размещения в связи с эвакуацией.

Специалисты отмечают: ограниченные рейды и обстрелы границы в Белгородской области все чаще становятся центром критики в адрес российского военного руководства.

Следовательно, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать ситуацию в Белгородской области для критики МО РФ 3 и 4 июня, в частности, критикуя отсутствие реакции со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу, генерал-полковника Александра Лапина и начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

Кроме того, Пригожин заявил 4 июня, что украинские силы, возможно, восстановили позиции в юго-западной части Бахмута, подтвердив неоднократные украинские сообщения о том, что украинские силы удерживают позиции на юго-западной окраине города.

Пригожин заявил, что по некоторым непроверенным сообщениям, украинские силы установили наблюдательные посты на юго-западной окраине Бахмута.

Основные выводы ISW за 4 июня: