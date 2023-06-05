Генштаб: Россия в войне уже потеряла более 210 тысяч солдат

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 410 оккупантов, 11 ББМ, 12 вражеских артиллерийских систем и 11 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 210 350 (+410) человек ликвидировано,

танков − 3 848 (+11) ед,

боевых бронированных машин − 7 523 (+11) ед,

артиллерийских систем − 3 567 (+12) ед,

РСЗО − 584 (+1) ед,

средств ПВО − 349 (+5) ед,

самолетов − 313 (+0) ед,

вертолетов − 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 189 (+14) ед,

крылатых ракет − 1 136 (+4) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 312 (+7) ед,

специальной техники − 484 (+5) ед.

Данные уточняются.