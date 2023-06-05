Премьер Британии лоббирует назначение Уоллеса на пост генсека НАТО, - The Telegraph

Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы побудить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в качестве претендента на пост генсека НАТО.﻿ Об этом, со ссылкой на The Telegraph, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Британский премьер проведет два дня в Вашингтоне и встретится с президентом США в Белом доме.

Как отмечает издание. Уоллес популярен в США благодаря его центральной роли в создании международной коалиции поддержки Украины. Он также довел расходы Великобритании на оборону до 2,25% от ВВП и настаивает на том, чтобы к концу десятилетия они достигли 3%.

Претенденты на пост главы НАТО

Официальные лица стран альянса заявили, что вероятными претендентами, помимо Уоллеса, являются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Официальные лица говорят, что государства-члены попытаются достичь консенсуса посредством х консультаций, но признают, что Соединенные Штаты, чья военная мощь затмевает мощь союзников по НАТО, будут иметь важное право голоса.

Полномочия действующего главы НАТО Йенса Столтенберга заканчиваются в октябре 2023 года, и он не намерен добиваться дальнейшего продления мандата. Он занимал этот пост с 2014 года. Срок его полномочий продлевался уже трижды, в последний раз - в марте 2022 года, вскоре после начала войны России против Украины.

Позиция Уоллеса

В прошлом месяце Уоллес признался немецким СМИ, что хотел бы стать генеральным секретарем НАТО. Он сказал информационному агентству DPA: "Я всегда говорил, что это будет хорошая работа. Это работа, которую я хотел бы. Но мне также нравится работа, которой я занимаюсь сейчас".