ГУР сообщило о результатах работы тайного проекта "Black Box"

Главное управление разведки сообщило﻿, что совместный тайный проект ГУР, Фонда "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова "Black Box" уже нанес российским захватчикам ущерб на сумму более 700 миллионов долларов, сообщает Украинская правда.

"Только в течение последнего месяца он нанес оккупантам ущерб на более 700 миллионов долларов. Результаты работы "Black Box" можно увидеть на многих объектах оккупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и на вражеской территории" , - сообщили в разведке.

В ГУР уточнили, что в течение апреля-мая работу проекта оккупанты заметили в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и на других целях.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, что сейчас возможно обнародовать только эту часть информации о "Black Box". По его словам, проект работает над: