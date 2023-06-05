Украина не будет использовать F-16 летом – Резников

Министр обороны Алексей Резников в интервью NHK заявил, что во время ожидаемого контрнаступления летом Украина не будет использовать истребители F-16, но самолеты могут разместить осенью или зимой, сообщает Украинская правда.

На вопрос об истребителях F-16, Резников ответил, что они не изменят ситуацию этим летом.

Резников сказал, что для подготовки украинских летчиков потребуется время, а Украине придется также договориться со своими партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом этих самолетов.

По его словам, Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

Сейчас некоторые страны Запада занимаются подготовкой или предложили подготовить украинских летчиков для пилотирования этих истребителей.