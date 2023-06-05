В Сибири полыхает подстанция, РосСМИ сообщают о взрыве

В Алтайском крае России произошел пожар на электроподстанции, Telegram-каналы сообщают о взрыве, сообщает Украинская правда.

"Горит подстанция в Смазнево. Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв" , — говорится в сообщении.

Telegram-каналы Shot и Mash утверждают, что на подстанции произошел взрыв. По предварительной информации, вспыхнул трансформатор. Информации о пострадавших пока нет.