В РФ показали обращение Путина о военном положении, Кремль опровергает

В нескольких областях России на границе с Украиной на местных радиочастотах передали обращение президента России Владимира Путина о вторжении украинских войск, сообщает Деловая столица.

По данным телеграм-каналов, обращение прозвучало на станциях, вещающих на Воронежской, Курской, Белгородской и Брянской области.

Голос Путина предупреждал об объявлении военного положения, призвал жителей указанных регионов "эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и покой":

"Россияне, братья и сестры, сегодня в 4.00 украинские войска вооружены блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и ВС дали достойный отпор силам агрессора, которые преобладают". введено военное положение. Также сегодня подпишу указ об всеобщей мобилизации, потому что для победы над опасным и коварным врагом нам нужно объединить все силы РФ. Враг будет разбит, победа будет за нами" , – звучит в записи.

По радіо в РФ транслювали панічне звернення Путіна через "вторгнення ЗСУ" pic.twitter.com/BXefex19jA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2023

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил пропагандистскому агентству ТАСС о кибератаке.

"[Обращение] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был злом. В частности, я знаю, что был излом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это уже ликвидировано, взято под контроль" , – сказал он.

Несколько местных администраций также заявили о недостоверности обращения и стабильной ситуации в регионе.