Германия может пересмотреть позицию по предоставлению истребителей для Украины

Немецкое правительство может пересмотреть свою позицию по вопросу возможной поставки Украине современных западных истребителей, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Deutsche Welle.

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели" , — сказал он в понедельник, 5 июня, в Индонезии.

В то же время министр отверг возможность получения Киевом дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе. "На данный момент нет. И мы действительно не думаем делать этого", — сказал он.

Отвечая на вопрос об опасениях использования Украиной немецкого оружия на территории РФ, Писториус отметил, что международное право позволяет делать это с целью самообороны. При этом он добавил, что Берлин, как и Вашингтон, всегда подчеркивал, что не хотел использовать свое оружие на территории России. В то же время министр заверил, что "совершенно доверяет украинским партнерам", они "надежны".

По словам Писториуса, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий.

"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-нибудь сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил" , — отметил он.

Министр также отметил, что во время поездки по странам Азиатско-Тихоокеанского региона и переговоров с представителями их власти он настаивает на нецелесообразности требований немедленного прекращения войны, поскольку это будет означать успех России.

Он отметил, что именно РФ могла бы покончить с этой войной, выведя из Украины все свои войска, поэтому прекращение поставок оружия Киеву не будет способствовать миру.