Минобороны: ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях (Обновлено)

Украинские военные переходят к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях фронта, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что украинские военные продолжают оборону, начатую 24 февраля 2022 года.

"Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям" , — написала она.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом. Они преуспевают и занимают господствующие высоты. При этом российские оккупанты находятся в обороне и хотят удержать позиции.

На юге противник также находится в обороне. Там продолжаются бои местного значения.

Замминистра обороны также отметила, что оккупанты активно запускают информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

Обновлено. Позже Маляр добавила﻿, что ВСУ совершают наступательные действия вблизи Бахмута — украинские военные продвинулись вперед на направлении Орехово-Василевка, Парасковеевка (200-1600 м) и Ивановское, Клещиевка (100-700 м).