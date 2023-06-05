Глава МИД Британии приехал в Киев с неансированным визитом

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник посетил Киев с неожиданным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно из сообщения президента в соцсетях.

По словам главы государства, с Клеверли он обсудил "важные актуальные вопросы: ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение украинской формулы мира и подготовки Глобального саммита по ее реализации, Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины".

"Мы очень благодарны за поддержку, которую Великобритания оказывала и продолжает оказывать Украине. За последние недели у нас состоялись переговоры с премьер-министром Великобритании, был прямой диалог и были достигнуты очень важные договоренности" , – подчеркнул Зеленский.

Визит главы британского МИД не анонсировался. В последний раз он был в Украине в ноябре 2022 года, после чего Великобритания объявила новый пакет поддержки.

На прошлой неделе Джеймс Клеверли заявил, что у Украины есть законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".