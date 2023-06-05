Посланник папы и омбудсмен Украины обсудили возвращение депортированных РФ детей

Специальный посол Папы Римского Франциска по миру в Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем. Они обсудили механизмы возвращения вывезенных Россией детей и возвращения гражданских пленников, сообщает Радио Свобода.

Итальянский прелат Католической церкви, которому Папа Римский поручил миротворческую миссию в Украину, прибыл в Украину с визитом на два дня: 5-6 июня. Цель визита – "углубленно выслушать украинские власти относительно возможных путей для достижения справедливого мира и поддержать жесты человечности, которые могли бы привести к ослаблению напряженности".

"Я очень благодарен за встречу, потому что это сильно помогло понять боль самых слабых детей. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы решить эту проблему" , – сказал после встречи посланник понтифика.

В то же время, украинский омбудсмен сообщил, что во время встречи увидел желание помочь реальными шагами. Однако сообщить детали обсуждения он пока отказался, чтобы не навредить процессу.

"Сегодня мы увидели, что сам лично кардинал имеет полномочия получить всю информацию относительно украинских детей, количество, что с ними происходит и как они могут помочь их вернуть, я имею в виду детей, которых депортировала РФ. Далее включаются различные механизмы, которые мы можем предполагать, что могут показать конкретный результат. Мы это обсуждали непублично" , – рассказал Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что по состоянию на сегодняшний день Украина верифицировала данные 19 505 украинских детей, которых депортировала Россия. В то же время вернуть в Украину уже удалось 371 ребенка.

Обсуждали ли на встрече содействие кардинала Маттео Дзуппи возвращению военнопленных – не сообщали.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода