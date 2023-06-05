США хотят предоставить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность

Власти Соединенных Штатов работают с Конгрессом для предоставления Украине дополнительных 37 миллионов долларов помощи для укрепления кибербезопасности, сообщает Экономическая правда.

Об этом шла речь во время ежегодного заседания Кибердиалога Украина-США в Таллинне.

Во время диалога делегация США подтвердила дальнейшую готовность к поддержке киберзащиты Украины на фоне полномасштабного российского вторжения.

"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом над предоставлением Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов – с 2016 года" , – отмечается в сообщении.

В Госдепе указывают, что эта поддержка помогла усилить способность Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказала поддержку для защиты критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.

Кроме того, в рамках украинско-американского Кибердиалога стороны поделились своими взглядами на роль кибербезопасности в долгосрочном цифровом развитии Украины, а также обсудили будущее двустороннее сотрудничество в этой сфере.

Кибердиалог Украины и США был начат в 2017 году, с тех пор состоялись пять встреч в его формате.

В апреле начальник Киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что американские военные осуществляют "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины.