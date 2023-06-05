Россияне нанесли удар по Балаклеи с РСЗО "Смерч" — Харьковская ОВА

Российские военные сегодня, 5 июня, нанесли удар с РСЗО "Смерч" по городу Балаклея, Харьковской области. Предварительно известно о 9 пострадавших, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО "Смерч". По информации медиков экстренной помощи, сейчас уже 9 раненых, из них 3 - в тяжелом состоянии" , - написал Синегубов.

Он рассказал, что россияне ударили по частному сектору, где только гражданская инфраструктура.