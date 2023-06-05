Экс-вице-президент США Пенс будет бороться за пост президента

Бывший вице-президент США времен администрации Дональда Трампа Майк Пенс в понедельник подал документы на участие в президентских выборах в 2024 году, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии США.

Представитель Пенса Девин О'Мелли в комментарии СМИ подтвердил, что бывший вице-президент действительно подал документы для участия в выборах в следующем году.

Ожидается, что Пенс лично начнет свою кампанию за номинацию от Республиканской партии 7 июня с видеоролика и речи в штате Айова, где состоятся первые праймериз Республиканской партии.

Известный консервативными взглядами, Пенс поддерживал Трампа в течение всего времени его пребывания на посту президента. Но после поражения Трампа на выборах 2020 года он дистанцировался от экс-президента, заявив, что поощрение им участников штурма Капитолия поставило его и его семью под угрозу.

63-летний Майк Пенс – опытный политик, который ранее был лидером республиканцев в Палате представителей США и избирался губернатором штата Индиана. Его называют одной из потенциальных альтернатив Трампу.

Сейчас бывший президент США существенно опережает в опросах других членов Республиканской партии, которые объявили или могут объявить о намерениях бороться за высший пост: рейтинг Трампа составляет 53%, тогда как Пенса – всего 4%.

Официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы объявили, в частности, бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон; радиоведущий Лерри Элдер; губернатор Флориды Рон Десантис.

Именно последний сейчас имеет второй после Трампа рейтинг и считается его главным конкурентом за президентскую номинацию Республиканской партии.