Зеленский поблагодарил военных из-под Бахмута за "новости, которые мы ожидаем"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов с Бахмутского направления, которые "дали именно те новости, которые мы ожидаем", сообщает Украинская правда.

"Я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам, нашим защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем. Бахмутское направление – молодцы, воины.

Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности в Донецкой области" , — заявил он в своем обращении.

Зеленский особо отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которые "движутся вперед".

Он также рассказал, что Украина готовит новые шаги, чтобы ограничить российский военный потенциал.