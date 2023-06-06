ISW: Войска РФ уводят часть Черноморского флота из Крыма

Командование Черноморского флота РФ пытается уберечь корабли от атак и частично перебрасывает их из временно оккупированного Крыма в Новороссийск.﻿ Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По данным аналитиков ISW, российские войска перебрасывают логистические центры Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск Краснодарского края. Оккупанты перемещают логистические центры из-за массовых проблем с логистикой и обеспечением боеприпасами в оккупированном Крыму.

Российские десантные корабли продолжают маневрировать в Черном море и заходить в Севастополь, но вектор их базирования, похоже, смещается в сторону Новороссийска. Недавние удары по российским районам сосредоточения, логистическим узлам и транспортным объектам на юге Украины также вызвали повышенное беспокойство по поводу безопасности Черноморского флота, и этот факт, скорее всего, отражает перемещение кораблей в Краснодарский край.

Ключевые выводы ISW:

Российские и украинские официальные лица сигнализируют о начале украинского контрнаступления.

Украинские войска провели ограниченные успешные наступления севернее и юго-западнее Бахмута.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силы готовы защищать РФ от рейдов в Белгородской области, вероятно, частично для того, чтобы не допустить участия его сил в боевых действиях в Украине.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает попытки усугубить раскол между "вагнеровцами" и Министерством обороны РФ.

Оккупанты провели безуспешные боевые разведывательные операции к северо-востоку от Харькова и продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово – Кременная.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на линии Авдеевка — Донецк.

Украинские силы продолжали наземные атаки в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей, и добились дальнейших ограниченных тактических успехов.

Украинские силы продолжают наносить удары по тыловым российским позициям на юге Украины.

Утверждается, что Иран подписал контракты с Россией на поставку боеприпасов на сумму около 1,74 млн долларов.

Ранее мы писали, что повреждение четырех кораблей Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте Крыма в октябре прошлого года в результате атаки морских дронов было спецоперацией, автором которой выступала СБУ.