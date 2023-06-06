Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС
Из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища президент Украины созывает экстренное заседание СНБО. Сообщил секретарь Совета Алексей Данилов, сообщает Украинская правда.
"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - заявил Данилов.
Стало известно, что была подорвана Каховская ГЭС, началась эвакуация местных жителей.