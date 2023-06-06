Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация - ОК "ЮГ"

Оперативное командование "Юг" сообщило﻿, что российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию..

"Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.

Все службы работают. Ситуация отслеживается" , - сообщили в ОК "Юг".

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин записал видео, в котором подтвердил подрыв Каховской ГЭС. Он отметил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Прокудин также отметил, что критического уровня вода достигнет через 5 часов.

В Херсонской ОВА сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

