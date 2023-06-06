Британская разведка назвала ключевой фактор в войне в следующие недели

Британская разведка сообщила об интенсификации боевых действий на многих участках фронта и одновременно сосредоточила внимание на максимизации вражды между группой "Вагнера" и Минобороны РФ.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 6 июня, сообщает Украинская правда.

Британское разведывательное сообщество отмечает, что за последние 48 часов произошло значительное усиление боевых действий на многих участках фронта, в том числе на тех, где было относительно спокойно в течение нескольких месяцев.

В то же время, вражда между группой "Вагнера" и Министерством обороны России достигла беспрецедентного уровня.

Впервые владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что армия намеренно применила летальные средства против подразделений "Вагнера". В обзоре также упоминают о задержании "Вагнером" командира бригады российской армии.