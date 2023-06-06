Последствия для ЗАЭС: Чем грозит подрыв Каховской ГЭС

В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Энергоатома, сообщает Деловая столица.

"Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции" , — пояснили в ведомстве.

В настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели. Там добавили, что в случае изменения ситуации Энергоатом оперативно сообщит о состоянии дел.