Каховская ГЭС восстановлению не подлежит - "Укргидроэнерго"
Каховская ГЭС не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками. Об этом сообщает "Укргидроэнерго".
"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении.
По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
По состоянию на 9:00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является также дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.
"Укргидроэнерго" продолжает анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться", - добавили в компании.