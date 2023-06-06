Уже затоплены 8 населенных пунктов и часть Херсона − ОВА

Восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Об этом сообщил﻿ глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты: Тягинка, Львове, Одрадокаменка − это Бериславский район, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона − это Херсонский район" , - заявил Прокудин.

Он добавил, что в настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в город Херсон, далее в город Николаев, а оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города Украины.

Глава ОВА заявил, что власти понимают, что будут подтоплены еще и другие населенные пункты, и готовы к этому.

Он добавил, что все старосты, главы ОТО проинформированы, собирают население в определенных точках сбора. В каждой общине создан отдельный штаб, который отвечает за свою территорию.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил﻿, что на Острове продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Он также опубликовал фото из Херсона.

"Гидропарк и нефтегавань уже затоплены. Лежачих и маломобильных вывозим в больницы.