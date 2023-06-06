Каховская ГЭС могла разрушиться из-за ранее полученных повреждений - OSINT

OSINT-аналитики, основываясь на сделанных до прорыва Каховской ГЭС спутниковых снимках, предположили, что плотина могла разрушиться не в результате подрыва, а из-за полученных ранее повреждений, сообщает Украинская правда.

Спутниковые снимки, сделанные в последние недели, свидетельствуют о том, что плотина в дни перед разрушением получила новые повреждения.

Как отмечают журналисты The Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер, между 28 мая и 5 июня часть дороги и шлюзовых ворот, которые проходили над плотиной, были повреждены или разрушены.

"Я далеко не инженер, но, может, плотину разрушила матушка-природа, а не украинцы или русские?" - комментирует снимки журналист Bellingcat Арик Толер.

Гилл обращает внимание на то, что незадолго до прорыва плотины уровень воды в Каховском водохранилище достиг беспрецедентных уровней. Как писала The New York Times, это могло произойти из-за того, что Россия, которая контролировала ГЭС, держала открытыми слишком мало шлюзов.

В то же время журналист The Economist Оливер Кэррол пишет, что очевидцы рассказали изданию об "оглушительном взрыве", который был слышен утром в Каховке.