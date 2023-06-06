В Кремле отреагировали на подрыв плотины Каховской ГЭС: "Диверсия Киева"
В Кремле заявили, что плотину Каховской гидроэлектростанции "подорвала украинская сторона". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.
"Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить", — заявил Песков.
Песков заявил, что Украина "преследовала цель — лишить Крым воды". Он также отверг обвинения в адрес российских военных.
"Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав 2 дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются", — сказал он.