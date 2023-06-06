Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС
Эвакуация, ситуация на Запорожской АЭС и обеспечение питьевой водой являются приоритетными задачами в связи с подрывом Каховской ГЭС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подытоживая решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая на своем заседании 6 июня обсудила последствия разрушения россиянами Каховской ГЭС.
Было поставлено четыре главных задачи:
- Основная - это развитие ситуации на Запорожской АЭС. По словам Шмыгаля, пока что ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.
- Организация эвакуации и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
- Обеспечение питьевой водой пострадавших регионов. Уже наработаны предложения и подготовлены проектные решения. Готовится выделение средств.
- Проведение оценки экологических последствий.
"Все получили задания и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации", - заявил Шмыгаль.