Кабмин объявил приоритеты в связи с подрывом Каховской ГЭС

Эвакуация, ситуация на Запорожской АЭС и обеспечение питьевой водой являются приоритетными задачами в связи с подрывом Каховской ГЭС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подытоживая решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая на своем заседании 6 июня обсудила последствия разрушения россиянами Каховской ГЭС.

Было поставлено четыре главных задачи:

Основная - это развитие ситуации на Запорожской АЭС. По словам Шмыгаля, пока что ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.

Организация эвакуации и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

Обеспечение питьевой водой пострадавших регионов. Уже наработаны предложения и подготовлены проектные решения. Готовится выделение средств.

Проведение оценки экологических последствий.