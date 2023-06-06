Данилов о заявлении Пескова о подрыве ГЭС: "Захлебываются от злобы"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что россияне придумывают разные ерунды, не имеющие никакого подтверждения, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Данилов считает, что россияне захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем.

"Во-первых, она (Каховская ГЭС) была полностью под контролем российских оккупантов еще с марта прошлого года, к сожалению. Там не было ни одного нашего военного или наших представителей. Поэтому о чем взывает этот человек – мне сложно сказать. Но я уже привык., когда этот мужчина с усами начинает что-то рассказывать, плести какие-то чепухи для того, чтобы исправить ту агрессию, которую они совершают в отношении нашей страны" , – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Украине известно, что в сентябре и октябре 2022 года были сделаны "закладки", и именно сейчас российские оккупационные войска решили их использовать, чтобы предотвратить украинское контрнаступление.

Напомним, Песков назвал подрыв Каховской ГЭС "умышленной диверсией украинской стороны". Спикер Путина заявил, что Украина набито "преследовала цель – лишить Крым воды", а еще опроверг обвинения в адрес российских военных.