Украина призывает ЕС и G7 ужесточить санкции против России

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество решительно осудить российский подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в опубликованном заявлении украинского МИД.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС – техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Это является ответом Кремля странам, которые призывают к мирным переговорам с РФ" , – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД призвали международное сообщество присоединиться к воплощению формулы мира президента Владимира Зеленского, в частности пунктов по противодействию экоциду, ядерной и энергетической безопасности.

Также в министерстве обратились к странам "Группы семи" и ЕС с призывом рассмотреть введение новых санкций против РФ, в частности наложить их на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

Украина также намерена созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН и вынести вопрос российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействовать Механизм гражданской защиты ЕС.