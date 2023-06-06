ЕС о подрыве Каховской ГЭС: Это новое измерение российских зверств

Евросоюз осуждает российскую атаку на Каховскую ГЭС, которая поставила под угрозу жизни сотен тысяч гражданских лиц в около 80 населенных пунктах, включая город Херсон, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, сообщает "Европейская правда".

"Эта атака представляет собой новое измерение российских зверств и может считаться нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права" , – отмечают представители Еврокомиссии.

В заявлении отмечается, что падение уровня воды из-за подрыва ГЭС также влияет на доступ к воде для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

"Этим отчаянным поступком Россия также продолжает свою безрассудную ядерную авантюру, ставя под угрозу надлежащее функционирование систем безопасности и защиты ЗАЭС... Это безответственно и абсолютно неприемлемо" , – говорится в заявлении.

Боррель и Ленарчич отметили, что остаются на связи с украинскими властями для обеспечения немедленной помощи со стороны ЕС.

"Украина может обратиться за помощью в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM). Мы готовы удовлетворить любые неотложные потребности, в том числе в продуктах питания и питьевой воде" , – говорится в заявлении.

Боррель и Ленарчич добавили, что будут требовать привлечения к ответственности всех командиров, исполнителей и соучастников военных преступлений.

Также они поддерживают формулу мира президента Владимира Зеленского и призывают международных партнеров также ее поддержать.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.