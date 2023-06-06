Украина в Twitter поздравила ООН с днем российского языка
Официальный аккаунт Украины в Twitter поздравил Организацию объединенных наций с днем российского языка, ведь в организации до сих пор не смогли отреагировать на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, сообщает Украинская правда.
По состоянию на утро 6 июня после сообщений о подрыве россиянами оккупированной Каховской ГЭС, в ООН опубликовали сообщение о "Дне русского языка".
После обеда в организации не смогли осудить действия оккупантов или как-то иначе отреагировать на экоцид в Украине.
Примерно в 14.00 на официальной странице ООН появилось абстрактное сообщение, где никоим образом не упоминается российская агрессия.
В ООН через 13 часов после взрыва на Каховской ГЭС заявили, что "гражданское население и гражданская инфраструктура не могут быть мишенью. Их надо защищать. В любое время. Повсюду".
Осторожность ООН и отсутствие реакции возмутила пользователей в соцсетях.