Украина в Twitter поздравила ООН с днем российского языка

Официальный аккаунт Украины в Twitter поздравил Организацию объединенных наций с днем российского языка, ведь в организации до сих пор не смогли отреагировать на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, сообщает Украинская правда.

По состоянию на утро 6 июня после сообщений о подрыве россиянами оккупированной Каховской ГЭС, в ООН опубликовали сообщение о "Дне русского языка".

После обеда в организации не смогли осудить действия оккупантов или как-то иначе отреагировать на экоцид в Украине.

Примерно в 14.00 на официальной странице ООН появилось абстрактное сообщение, где никоим образом не упоминается российская агрессия.

В ООН через 13 часов после взрыва на Каховской ГЭС заявили, что "гражданское население и гражданская инфраструктура не могут быть мишенью. Их надо защищать. В любое время. Повсюду".

Осторожность ООН и отсутствие реакции возмутила пользователей в соцсетях.

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