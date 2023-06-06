Шойгу обвинил в подрыве Каховской ГЭС "киевский режим"

Министр обороны РФ заявил, что "киевский режим" якобы специально совершил подрыв Каховской ГЭС и это привело к затоплению значительных территорий, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам российского министра, Украина якобы пошла на такой шаг для того, чтобы перебросить подразделения по херсонскому направлению в район наступательных действий, ослабив тем самым позиции на херсонском направлении.

Шойгу заявил, что Киев начал строительство на правом берегу Днепра оборонных позиций, что свидетельствует о намерении перейти здесь к обороне.

Параллельно с этим постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил о том, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Однако ранее в МИД Украины заявили, что Украина намерена созвать срочное заседание Совет Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.