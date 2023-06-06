71 дом подтопило на правобережье Херсонщины, вода продолжает прибывать — ОВА

На правому берегу Херсонщины подтопило 71 дом, эвакуация в области продолжается, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсонщины. На этот час известно о 71 подтопленном доме. Мы проводим эвакуацию людей из населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления. Для этого задействовано 50 автобусов и большое количество людей, волонтеров, личного состава полиции, ГСЧС и из военных администраций", — сообщил он.

Прокудин рассказал, что по состоянию на 15:30 эвакуированы 1328 человек. 43 херсонцев эвакуировали поездом, из них - 3 ребенка. Эвакуация продолжается.

Ранее сообщалось, что из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС на правом берегу Херсонской области критического состояния не зафиксировано, левый берег пока пострадал гораздо больше.