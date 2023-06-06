"АрселорМиттал" приостановил производство стали для уменьшения потребления воды
Крупнейшая горно-металлургическая компания в Украине, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановила производство стали, чтобы уменьшить потребление воды в критических условиях, сообщает Экономическая правда.
"Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором "АрселорМиттал Кривой Рог" ограничил потребление воды и уже поставил на паузу ряд процессов металлургического производства", — говорится в сообщении компании.
Так, работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, приостановлена. Это позволит предприятию сохранить рабочие агрегаты и снизить объемы потребления воды до нормализации ситуации.
Компания приостановит выплавку стали, а также производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производства, а также ГОК.
Отмечается, что логистическо-сырьевая цепочка компании работает стабильно, удовлетворенность клиентов является нашим неизменным приоритетом.
В "АрселорМиттал Кривой Рог" уверяют, что выполнят все заказы в полном объеме во избежание каких-либо неудобств.
"Как быстро предприятие сможет вернуться к нормальному режиму работы будет понятно в течение ближайших 3-4 дней после анализа глубины падения уровня воды в Каховском водохранилище и других последствий теракта, который совершил враг", — добавили в компании.