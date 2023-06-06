"АрселорМиттал" приостановил производство стали для уменьшения потребления воды

Крупнейшая горно-металлургическая компания в Украине, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановила производство стали, чтобы уменьшить потребление воды в критических условиях, сообщает Экономическая правда.

"Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором "АрселорМиттал Кривой Рог" ограничил потребление воды и уже поставил на паузу ряд процессов металлургического производства" , — говорится в сообщении компании.

Так, работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, приостановлена. Это позволит предприятию сохранить рабочие агрегаты и снизить объемы потребления воды до нормализации ситуации.

Компания приостановит выплавку стали, а также производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производства, а также ГОК.

Отмечается, что логистическо-сырьевая цепочка компании работает стабильно, удовлетворенность клиентов является нашим неизменным приоритетом.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" уверяют, что выполнят все заказы в полном объеме во избежание каких-либо неудобств.